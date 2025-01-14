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США пытаются убедить ЕС перевести замороженные активы РФ на отдельный счет

США пытаются убедить ЕС перевести замороженные активы РФ на отдельный счет

Счет в 300 млрд долларов будет открыт только в случае мирного соглашения. Идею продвигают помощники уходящего президента США Джо Байдена, пишет CNN США хотят убедить Евросоюз перевести замороженные российские активы на специальный счет.

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