США пытаются убедить ЕС перевести замороженные активы РФ на отдельный счет

Счет в 300 млрд долларов будет открыт только в случае мирного соглашения. Идею продвигают помощники уходящего президента США Джо Байдена, пишет CNN США хотят убедить Евросоюз перевести замороженные российские активы на специальный счет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)