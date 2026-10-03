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Орловские новости

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Педагогическая династия Звягиных из Орловской области насчитывает 90 лет истории

Педагогическая династия Звягиных из Орловской области насчитывает 90 лет истории

Семья Звягиных из города Ливны — пример настоящей педагогической династии: общий стаж работы в сфере образования у её представителей превышает 90 лет, а история началась ещё в 1940 году.

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