Педагогическая династия Звягиных из Орловской области насчитывает 90 лет истории

Семья Звягиных из города Ливны — пример настоящей педагогической династии: общий стаж работы в сфере образования у её представителей превышает 90 лет, а история началась ещё в 1940 году.
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