Apple начнет сдавать айфоны в аренду

Apple начнет сдавать в аренду айфоны и другие свои популярные устройства. Как сообщает Bloomberg, вторая по капитализации компания в мире готовит к запуску программу лизинга Apple Upgrade, старт которой запланирован на 28 июля.
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