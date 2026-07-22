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Apple начнет сдавать айфоны в аренду

Apple начнет сдавать айфоны в аренду

Apple начнет сдавать в аренду айфоны и другие свои популярные устройства. Как сообщает Bloomberg, вторая по капитализации компания в мире готовит к запуску программу лизинга Apple Upgrade, старт которой запланирован на 28 июля.

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