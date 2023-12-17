"Хватай полицейских": Трудолюбивые торговцы из Средней Азии окружили полицейских, чтобы отбить своего соплеменника. Доколе терпеть?

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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Алексей Васильев
А зачем терпеть? 80 кадров наловили, еще несколько в розыске. Всем от 15 суток до реального срока, смотря какая стптья, а потом &quot;чемодан-вокзал-аул&quot; с запретом на въезд от 5 лет до пожизненного в соответстаии с заслугами.
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6 час.
Александр Рожков
Почему не стреляли на поражение? Недавно, говорят, посадили русского за то, что бросил пластмассовый стаканчик в полицейского. Дали 7 лет.
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59 мин.

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