"Хватай полицейских": Трудолюбивые торговцы из Средней Азии окружили полицейских, чтобы отбить своего соплеменника. Доколе терпеть?

Алексей Васильев

А зачем терпеть? 80 кадров наловили, еще несколько в розыске. Всем от 15 суток до реального срока, смотря какая стптья, а потом "чемодан-вокзал-аул" с запретом на въезд от 5 лет до пожизненного в соответстаии с заслугами.