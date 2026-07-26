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Культуромания

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Исполнилось 170 лет со дня рождения Джорджа Бернарда Шоу

Исполнилось 170 лет со дня рождения Джорджа Бернарда Шоу

26 июля исполняется 170 лет со дня рождения Джорджа Бернарда Шоу (1856–1950) — британского (ирландского и английского) писателя, драматурга, лауреата Нобелевской премии по литературе, одного из самых влиятельных театральных деятелей XX века.

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