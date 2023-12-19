Во главе угла - безопасность.

На днях работники Бобруйского горрайотдела по ЧС посетили аг. Воротынь. К профилактической работе в жилом фонде присоединились представители Могилевского областного управления МЧС и сотрудники РГОО ´БДПО´.
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