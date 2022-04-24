Руди Гобер – о победном аллей-упе: «Это в некотором роде ирония судьбы»

Руди Гобер – о победном аллей-упе: «Это в некотором роде ирония судьбы»

Центровой «Юты» Руди Гобер прокомментировал победный данк с навеса Донована Митчелла за 11 секунд до конца 4-го матча серии первого раунда плей-офф против «Далласа» (100:99, 2-2).

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