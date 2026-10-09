Неожиданный разрыв в Би-би-си: белые уступают в зарплате меньшинствам почти во всех категориях

Новые данные британской вещательной корпорации Би-би-си, обнародованные в рамках годового отчёта за 2025/26 финансовый год, вновь обострили дискуссию о принципах оплаты труда в одной из крупнейших медиакомпаний мира.
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