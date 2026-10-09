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Неожиданный разрыв в Би-би-си: белые уступают в зарплате меньшинствам почти во всех категориях

Новые дан­ные бри­тан­ской веща­тель­ной кор­по­ра­ции Би-би-си, обна­ро­до­ван­ные в рам­ках годо­во­го отчё­та за 2025/26 финан­со­вый год, вновь обост­ри­ли дис­кус­сию о прин­ци­пах опла­ты тру­да в одной из круп­ней­ших меди­а­ком­па­ний мира.

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