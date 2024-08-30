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30 августа – сегодня Международный день китовой акулы

30 августа – сегодня Международный день китовой акулы

Китовая акула - крупнейшая из современных рыб и одна из самых малоизученных. Однако рыбы, которых можно рассматривать как непосредственных предков китовых акул, появились как отдельная группа в позднеюрское время (166 млн лет назад).

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