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«Если враг – то лучше дурак». Дубинский рассказал, для чего Путин сохраняет Зеленского

«Если враг – то лучше дурак». Дубинский рассказал, для чего Путин сохраняет Зеленского

Как известно, многие «ястребы» в России, причем, из политической и экспертной среды, периодически высказывают мнение, что Москве необходимо организовать и произвести ликвидацию действующей в Киеве верхушки, и прежде всего – Владимира Зеленского.

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