🧯Пожар в офисном здании в Алуште полностью потушили Полная ликвидация объявлена в 6:00, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.
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🧯Пожар в офисном здании в Алуште полностью потушили Полная ликвидация объявлена в 6:00, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.