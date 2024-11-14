Мраморный бюст, купленный за 6 долларов и используемый в качестве дверного упора, может стоить миллионы долларов

Мраморная статуэтка стоимостью 6 долларов, которая использовалась для подпорки двери в старом сарае, на самом деле является бесценным бюстом шотландского политика XVIII века и может стоить миллионы долларов.
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