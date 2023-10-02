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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Люк Тардиф: «Обсуждения дела Федотова на конгрессе ИИХФ не будет. О решении относительно новых санкций объявит дисциплинарный совет. Мы никуда не торопимся»

Об этом сообщил президент организации Люк Тардиф. Иван Федотов провел за ЦСКА уже 7 матчей в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ до конца календарного года.

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