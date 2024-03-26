Политика как он...
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"Кормится" за счёт помоек: Стало известно, чем занимается глумившийся над жертвами теракта петербуржец

"Кормится" за счёт помоек: Стало известно, чем занимается глумившийся над жертвами теракта петербуржец

Задержанный за насмешки над терактом петербуржец — реставратор мебели со свалок Задержанный в Петербурге Николай Конашенок, который глумился над жертвами теракта в "Крокус сити холле", занимается реставрацией старинной мебели со свалок и интересуется парусным спортом.

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Игорь
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