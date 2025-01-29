Заповедник «Кодры» буквально "оккупировали" олени и косули

Заповедник «Кодры» буквально «захвачен» оленями и косулями. По оценкам специалистов, в лесах центральной части Республики Молдова обитает около тысячи животных, что в несколько раз превышает допустимую численность.
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