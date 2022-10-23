Военный эксперт Евсеев назвал дешёвыми и эффективными беспилотники «Герань»

Эксперт в сфере военного дела Владимир Евсеев выступил с утверждением о том, что беспилотные летательные аппараты «Герань/Шахид» дают Вооружённым Силам Российской Федерации наносить удары по военным целям, расположенным на всей территории Украины.
Эксперт в сфере военного дела Владимир Евсеев выступил с утверждением о том, что беспилотные летательные аппараты «Герань/Шахид» дают Вооружённым Силам Российской Федерации наносить удары по военным целям, расположенным на всей территории Украины.
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