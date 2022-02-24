Президент России Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе © РИА Новости / Сергей Гунеев Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.
Президент России Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе © РИА Новости / Сергей Гунеев Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.
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