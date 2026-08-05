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Утро.ru

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Товарооборот Подмосковья с Китаем за шесть лет вырос почти втрое

Товарооборот Подмосковья с Китаем за шесть лет вырос почти втрое

"Китай является одним из наших основных торговых партнёров. В первом квартале 2026 года на долю Подмосковья пришлось около 8% от общего объёма российского внешнего товарооборота с КНР", – заявила зампред Зиновьева.

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