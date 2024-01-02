Редкое признание Си Цзиньпин во время поздравления с 2024 годом — китайская экономика в беде

Официальный индекс деловой активности в производственном секторе Китая упал. Предприятия Китая испытывают трудности, а соискатели испытывают трудности с поиском работы, признал председатель КНР Си Цзиньпин во время своей воскресной новогодней речи.
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