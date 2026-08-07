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Новости Брянска

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Стая вражеских дронов рухнула в Брянской области

Стая вражеских дронов рухнула в Брянской области

Все цели были своевременно обнаружены и ликвидированы.Российские средства противовоздушной обороны в субботу в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 75 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, принадлежавших ВСУ.

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