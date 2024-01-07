Собор Пресвятой Богородицы православные совершают 8 января: что можно и нельзя делать в этот день, народные традиции Анна РедькоКаждый год 8 января православные россияне и все восточные христиане мира отмечают Собор Пресвятой Богородицы.
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