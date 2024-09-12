Россиян призвали отказаться от нескольких вредных привычек ради здоровья зубов

Риск развития заболеваний зубов и десен зависит как от генетики, на которую повлиять невозможно, так и от образа жизни, изменить который вполне по силам каждому, рассказал главный врач Немецкого Имплантологического Центра, кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов.