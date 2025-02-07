ФАС направила запросы крупнейшим российским производителям сырья для упаковки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям сырья для упаковки с требованием объяснить причины повышения цен на этот товар, сообщила пресс-служба ведомства.
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