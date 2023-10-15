Латвия вошла в список крупнейших поставщиков вина в РФ

Литва, Грузия и Латвия за первые восемь месяцев текущего года отгрузили в РФ вина на 317,5 млн долларов, став крупнейшими поставщиками этого напитка в страну, пишет РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade национальных статслужб.