Латвия вошла в список крупнейших поставщиков вина в РФ

Литва, Грузия и Латвия за первые восемь месяцев текущего года отгрузили в РФ вина на 317,5 млн долларов, став крупнейшими поставщиками этого напитка в страну, пишет РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade национальных статслужб.
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