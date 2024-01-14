Эндокринолог Янг развеяла топ-5 мифов про похудение

МОСКВА, 14 января, ФедералПресс. Многие в попытках добиться желаемого веса и «суперстройности» верят многочисленным рекомендациям по питанию, которые отнюдь не являются эффективными и даже могут усугубить здоровье.
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