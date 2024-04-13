Xiaomi SU7 и Mercedes-Benz уже сравнили на прочность в серьезном ДТП

Автомобили Xiaomi SU7 уже попадали в дорожно-транспортные происшествия, однако это столкновение с седаном Mercedes-Benz быстро завирусилось в Интернете, поскольку его последствия были гораздо более наглядными.
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