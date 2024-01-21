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"Нарушили клятву". Делягин рассказал, как поступать с мигрантами-россиянами

"Нарушили клятву". Делягин рассказал, как поступать с мигрантами-россиянами

В недавнем опросе на нашем сайте был задан вопрос: "Кто в Госдуме озвучивает реальное мнение народа?".

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Комментарии
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tandem_08 Смирнов
Абсолютно согласен и с автором, и с Михаилом Делягиным особенно. Очень толковый специалист, только вот в думе его как будто не слышат, как, впрочем, и Пронько
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2 час.
Андрей Павлов
Да если всю верхушку власти взять, то на беспредел мигрантов реагируют только 4 человека: Толстой, Делягин, Кабанов и Бастрыкин. Тех, кто активно топит за мигранов тоже четверо: Хуснуллин, Затулин, Титов и Решетников. Скрытых лоббистов конечно значительно больше, поэтому так нужный закон, который должен тормознуть мигрантский беспредел даже не вносится на рассмотрение. А Путин, по его собственному заявлению, интернет не смотрит, поэтому о проблеме мигрантов не знает. Потому и молчит.
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1 час.
Николай Арзамасцев
Если произойдёт чудо и мигрантов - нарушителей УК вдруг начнут реально депортировать, сажать в тюрьму или лишать гражданства РФ, то успеют это с ними произвести с процентами десятью, у остальных 90% МГНОВЕННО наступит просветление в мозгу и станут все шёлковыми и ласковыми!
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1 час.

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