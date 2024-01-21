"Нарушили клятву". Делягин рассказал, как поступать с мигрантами-россиянами

tandem_08 Смирнов Абсолютно согласен и с автором, и с Михаилом Делягиным особенно. Очень толковый специалист, только вот в думе его как будто не слышат, как, впрочем, и Пронько

Андрей Павлов Да если всю верхушку власти взять, то на беспредел мигрантов реагируют только 4 человека: Толстой, Делягин, Кабанов и Бастрыкин. Тех, кто активно топит за мигранов тоже четверо: Хуснуллин, Затулин, Титов и Решетников. Скрытых лоббистов конечно значительно больше, поэтому так нужный закон, который должен тормознуть мигрантский беспредел даже не вносится на рассмотрение. А Путин, по его собственному заявлению, интернет не смотрит, поэтому о проблеме мигрантов не знает. Потому и молчит.