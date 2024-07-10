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Россия в шоколаде, ей не нужно перемирие, – экс-штабист Ющенко

Россия в шоколаде, ей не нужно перемирие, – экс-штабист Ющенко

Распространяемые украинской пропагандой тезисы о том, будто бы Россия вымаливает у Запада перемирие на Украине – враньё, поскольку русские сейчас на подъеме, а Владимиру Путину удалось сформировать антиамериканскую коалицию, усилить свое влияние и удержать экономику.

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