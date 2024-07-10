Распространяемые украинской пропагандой тезисы о том, будто бы Россия вымаливает у Запада перемирие на Украине – враньё, поскольку русские сейчас на подъеме, а Владимиру Путину удалось сформировать антиамериканскую коалицию, усилить свое влияние и удержать экономику.