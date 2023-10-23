Страна и люди
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Страна и люди

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«Ъ»: в России разрешили устанавливать квадратные номера спереди автомобиля

«Ъ»: в России разрешили устанавливать квадратные номера спереди автомобиля

Российские водители получили право устанавливать нестандартные номера на автомобили. Как пишет « Комерсантъ », Росстандарт внес соответствующие изменения в ГОСТ, а ГИБДД направила в регионы Российской Федерации разъяснения в связи с нововведением.

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