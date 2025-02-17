ФСБ арестовала иностранца, который переправлял в Астрахань гастарбайтеров-нелегалов

40-летний злоумышленник сам является гражданином одной из среднеазиатских республик. Силовики арестовали иностранца, который по предварительному сговору, организовал незаконный въезд мигрантов-нелегалов на территорию России и Астрахани, в частности.
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