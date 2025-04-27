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Игрок "Реала" Рюдигер извинился за свою попытку напасть на судью

Игрок "Реала" Рюдигер извинился за свою попытку напасть на судью

Центральный защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер на своей странице в социальной сети извинился перед главным арбитром финального матча Кубка Испании с "Барселоной" Рикардо Де Бургосой Бенгоэчеа, на которого попытался напасть.

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