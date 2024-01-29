«Рубль у опасной черты»: аналитик объяснил, что происходит с курсом

Сегодня курс ушел выше 90 рублей за доллар впервые с середины января. Снижение курса рубля при этом наблюдается с середины прошлой недели, отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.
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