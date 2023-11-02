Под Африкой обнаружили части другой планеты. Размер фрагмента 800 километров и он по составу отличается от мантии

Исследователи обнаружили под Африкой сразу две огромные структуры. Теперь ученые пытаются понять, чем они являются на самом деле — согласно наиболее распространенной версии, речь идет о частях другой планеты, которая скрывается под земной корой уже несколько миллиардов лет.
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