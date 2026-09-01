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Новую квартиру Ларисы Долиной за 250 млн рублей оформили на ее дочь

Новую квартиру Ларисы Долиной за 250 млн рублей оформили на ее дочь

ЖК расположен неподалеку от Нескучного сада и набережной Москвы-реки Лариса Долина обзавелась новой элитной недвижимостью в Москве стоимостью около 250 млн рублей.

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