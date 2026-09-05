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«Не будем смешить страну». Детский тренер защитника ЦСКА Данилова — о зарплате в спортшколе

«Не будем смешить страну». Детский тренер защитника ЦСКА Данилова — о зарплате в спортшколе

Умед Хабибуллоев, детский тренер защитника ЦСКА Кирилла Данилова, в интервью корреспонденту Sport24 Александру Муйжнеку рассказал, что зарплаты в спортивной школе в Сочи не хватает на жизнь, поэтому он открыл собственное кафе.

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