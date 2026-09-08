Сегодня исполняется 85 лет со дня начала блокады Ленинграда. 8 сентября 1941 года немецкие войска захватили Шлиссельбург и отрезали город от страны, напоминает «Парламентская газета».
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