❗️Сегодня жители Феодосии, покинувшие ранее зону ЧС, смогут вернуться в свои дома «На сегодняшнее утро ситуация нормализирована и стабилизована.
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❗️Сегодня жители Феодосии, покинувшие ранее зону ЧС, смогут вернуться в свои дома «На сегодняшнее утро ситуация нормализирована и стабилизована.