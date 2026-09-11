Ленинградская область запустит туристический проект для Индии

Ленинградская область создаёт туристический продукт для Индии. В рамках выставки "Иннопром" в Нью-Дели председатель комитета по внешним связям Анастасия Михальченко отметила интерес индийских туркомпаний к сотрудничеству.
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