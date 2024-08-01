СМИ: В Германии начали замораживать покойников

Стартап Tomorrow Bio, предлагающий криогенную заморозку покойников в жидком азоте до тех пор, пока не будет найден способ их воскрешения, начал работать в Берлине, – пишет в четверг, 1 августа, The Times.
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