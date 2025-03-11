Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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    Охуенный голос🤣🤣, и Бузова такая же. Шедевры российской эстрады.Алсу разозлилась ...
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Экс-солистка «Серебра» с полуголой грудью снялась в откровенной позе

Экс-солистка «Серебра» с полуголой грудью снялась в откровенной позе

Экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук показала откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,2 миллиона подписчиков.

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