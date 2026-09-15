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Царьград

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Трогаете это каждый день - а там миллиарды бактерий: Предупреждение врача о "бомбе" в доме

Трогаете это каждый день - а там миллиарды бактерий: Предупреждение врача о "бомбе" в доме

Врач Чернышова назвала "бактериальные бомбы", которые есть буквально в каждом доме. Представьте: на некоторых из предметов могут жить миллиарды бактерий.

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