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Жители Красноярска за неделю подали почти 100 сообщений о медведях

Жители Красноярска за неделю подали почти 100 сообщений о медведях

За неделю с 15 по 21 сентября в единую дежурно-диспетчерскую службу Красноярска поступило 97 сообщений от местных жителей о медведях, вышедших к людям.

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