National Interest объявил топ-1 танком на Земле российский Т-72

Российский танк Т-72 назвали лучшим танком на Земле. Эта боевая машина является ключевым активом в ходе СВО и превосходит как некоторые новейшие модели российских танков, так и технику, поставляемую странами НАТО.
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