За Народ! Как же мне жаль наших стариков в этом новом, цифровом, мире. В Москве цифровизация повсюду – МФЦ, поликлиника, любые сделки и прочее.
Цифровая пытка для пожилых
Комментарии
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ЮЧ
Юрий Чернышенко
Надо заставить это долбаное правительство провести референдум по этой цифре.
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18 час.
Виктор Гайдуков
Есть над чем подумать. Надо учитывать, что многие люди в возрасте 60+ никогда не соприкасались с компьютерами, а сейчас, некоторые из них, продолжают пользоваться только кнопочными телефонами. И если у нас социальное государство, то и забота о людях всех возрастов должна быть социально ориентированной. Вот где надо потрудиться нашим, так называемым, правозащитникам и "народным" депутатам.
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17 час.
Светлана Ефименко
ВСЕ КТО ПРИДУМЫВАЮТ "ОБЛЕГЧИТЬ"ТРУД В МФЦ и прочии "блага" для народа ЭТО ТОЧНО ВРАГИ НАРОДА! МОЛОДЕЖЬ И ТО НЕ ВСЕ ЗНАЮТ КАК ЧТО ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ И ПОПАДАЮТСЯ НА МОШЕННИКОВ!ПОУБИРАЛИ СОЦИАЛКИ ! СКАЗАЛИ ЗВОНИТЕ НО НЕ ДОЗВОНИТЬСЯ !ЭТО ЧТО ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ "ПО ПРОСЬБЕ ТРУДЯЩИХСЯ ВСЕ СОКРАТИТЬ ЧТОБ БОЛЬШЕ БЫЛО БЕЗРАБОТНЫХ?"И НЕЗНАЛ НАРОД К КОМУ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?!ТЕ ЖЕ ПУТЕВКИ ПРОСРОЧИЛ ВОВРЕМЯ НЕ ПРИНЕС СПРАВКУ ВЫЧЕРКНУЛИ С ОЧЕРЕДИ А НАЧАЛЬСТВО И РАДО ПОЕХАЛИ НА ЮГ СОВСЕМ СВОИМ СЕМЕЙСТВОМ БЕСПЛАТНО!НЕ ПРИНЕС СПРАВКУ ЧТО ТЕБЕ ПОЛОЖЕНА ПУТЕВКА!А КУДА И КОМУ ЭТУ СПРАВКУ НЕСТИ?!
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14 час.
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