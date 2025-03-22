Цифровая пытка для пожилых

Есть над чем подумать. Надо учитывать, что многие люди в возрасте 60+ никогда не соприкасались с компьютерами, а сейчас, некоторые из них, продолжают пользоваться только кнопочными телефонами. И если у нас социальное государство, то и забота о людях всех возрастов должна быть социально ориентированной. Вот где надо потрудиться нашим, так называемым, правозащитникам и "народным" депутатам.

Светлана Ефименко

ВСЕ КТО ПРИДУМЫВАЮТ "ОБЛЕГЧИТЬ"ТРУД В МФЦ и прочии "блага" для народа ЭТО ТОЧНО ВРАГИ НАРОДА! МОЛОДЕЖЬ И ТО НЕ ВСЕ ЗНАЮТ КАК ЧТО ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ И ПОПАДАЮТСЯ НА МОШЕННИКОВ!ПОУБИРАЛИ СОЦИАЛКИ ! СКАЗАЛИ ЗВОНИТЕ НО НЕ ДОЗВОНИТЬСЯ !ЭТО ЧТО ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ "ПО ПРОСЬБЕ ТРУДЯЩИХСЯ ВСЕ СОКРАТИТЬ ЧТОБ БОЛЬШЕ БЫЛО БЕЗРАБОТНЫХ?"И НЕЗНАЛ НАРОД К КОМУ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?!ТЕ ЖЕ ПУТЕВКИ ПРОСРОЧИЛ ВОВРЕМЯ НЕ ПРИНЕС СПРАВКУ ВЫЧЕРКНУЛИ С ОЧЕРЕДИ А НАЧАЛЬСТВО И РАДО ПОЕХАЛИ НА ЮГ СОВСЕМ СВОИМ СЕМЕЙСТВОМ БЕСПЛАТНО!НЕ ПРИНЕС СПРАВКУ ЧТО ТЕБЕ ПОЛОЖЕНА ПУТЕВКА!А КУДА И КОМУ ЭТУ СПРАВКУ НЕСТИ?!