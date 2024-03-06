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  • Vitya Ostap
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WP: Зеленская отказала Байдену из-за Навальной

WP: Зеленская отказала Байдену из-за Навальной

Жена президента Украины отказалась посещать Белай дом.Американское издание Wahington Post сообщило о том, что президент США Джо Байден разослал прилашения в Белый дом 7 марта жене президента Украины Елене Зеленской и Юлии Навальной.

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