Вирусолог спрогнозировал дальнейший темп распространения коронавируса

13 апреля Александр Лукашёв, который является вирусологом, а также корреспондентом Российской академии наук (РАН), рассказал о вероятном в ближайшем будущем подъёме темпа распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
13 апреля Александр Лукашёв, который является вирусологом, а также корреспондентом Российской академии наук (РАН), рассказал о вероятном в ближайшем будущем подъёме темпа распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
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