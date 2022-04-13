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Вирусолог спрогнозировал дальнейший темп распространения коронавируса

Вирусолог спрогнозировал дальнейший темп распространения коронавируса

13 апреля Александр Лукашёв, который является вирусологом, а также корреспондентом Российской академии наук (РАН), рассказал о вероятном в ближайшем будущем подъёме темпа распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

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