Миротворцы на Украине могут дать ответ в случае нападения – Макрон

"Миротворческие силы", которые Запад желает направить на Украину, смогут, если на них нападут, дать "военный ответ", заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже.
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