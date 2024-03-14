☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 418 подписчиков

Уничтожить Францию за секунды. Воронка от удара "Сармата" проглотила все амбиции генералов НАТО

Уничтожить Францию за секунды. Воронка от удара "Сармата" проглотила все амбиции генералов НАТО

Фото: скриншот видеозаписи Youtube-канала "Boxoffice | Сцены из фильмов" США сами себя назначили мировым жандармом и судьей во всех вопросах – что добро и что зло, что война, а что "гуманитарная операция" и "принуждение к миру".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Зиборов
Песня российских ракетчиков: &quot;Мы рождены, чтоб Штаты сделать пылью!..&quot;
Ответить
2 час.
Александр Зиборов
Ответить
2 час.
Александр Зиборов
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх