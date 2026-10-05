Историк Гавришко высмеяла позу Зеленского на встрече с Мерцем

Прелюбопытный кадр со встречи киевского верховода Владимира Зеленского с немецким канцлером Фридрихом Мерцем мгновенно превратилась в повод для едких насмешек.
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