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Утро.ru

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Историк Гавришко высмеяла позу Зеленского на встрече с Мерцем

Историк Гавришко высмеяла позу Зеленского на встрече с Мерцем

Прелюбопытный кадр со встречи киевского верховода Владимира Зеленского с немецким канцлером Фридрихом Мерцем мгновенно превратилась в повод для едких насмешек.

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