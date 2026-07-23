Крым частично обесточен после ударов ВСУ по объектам энергетики Украинские формирования в очередной раз атаковали Крым.
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Крым частично обесточен после ударов ВСУ по объектам энергетики Украинские формирования в очередной раз атаковали Крым.
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